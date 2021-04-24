Відома актриса і зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі захопила фігурою після других пологів

Як пише Politeka.net, відома актриса Мер'єм Узерлі, яка всього кілька місяців тому народила другу дочку, вже повернулася в колишні форми і хизується на світських заходах у всеозброєнні. Так, нещодавно красуня повідомила фанатам, що прилетіла на Московському міжнародному кінофестивалі, звідки показує яскраві кадри.

Актриса вже побувала на червоній доріжці кінофестивалю, а тепер показала незвичайне фото з прес-сніданку, куди з'явилася в стильному образі. як видно на захід Мер'єм прийшла в чорному подовженому піджаку, який відмінно ліг по фігурі і підкреслив всі вигини тіла, і темних брюках цікавого фасону. При цьому під піджаком у красуні нічого немає, так що всі побачили її спокусливе декольте. Волосся Узерлі розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона трохи схилила голову, а в руці тримає невелику модну сумочку.

У підписі до публікації актриса написала:"спасибі за прекрасний прес-сніданок сьогодні – під час Московського міжнародного кінофестивалю". Шанувальники в захваті від нового образу зірки, а ще більше від її приголомшливої фігури після других пологів. Красуню завалюють компліментами і втішними словами в коментарях до публікації. "Яка красива", "Росія любить тебе", "Можна ще", "Яка фігура", "Справжня красуня", "З кожним роком Мер'єм все... краща. Красуня", "Розкішна", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття "здивувала фігурою через кілька місяців після пологів:"Схожа з Монікою Беллуччі".

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