Українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала, як удосконалює свій образ перед дзеркалом

Артистка, яка раніше була бек-вокалісткою Монатіка, а зараз почала будувати сольну кар'єру, поділилася новим відео в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Ліда Лі вирішила показати один зі своїх жіночих ритуалів. Співачка зняла, як фарбує губи яскраво-червоною помадою. При цьому, решті її макіяж вже готовий: колір обличчя виглядає ідеальним завдяки тону, а очі виділені за допомогою підводки і темних тіней. Волосся співачки також ідеально укладені.

Ліда Лі якийсь час фарбує губи, а потім дивиться в камеру і малює помадою сердечко на дзеркалі, а в кінці підморгує глядачам.

При цьому, незважаючи на вечірній макіяж, з одягу на зірці лише білий халат.

Втім, шанувальникам цей образ явно сподобався.

"Настрій на вихідні», «як красиво», «шикарний образ", " супер дівчина!!!«,» Лялечка«, " після помаду викинеш?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ліда Лі виступила на "Голосі країни" в якості запрошеної гості.

Для виступу співачка вибрала екстравагантний образ: на ній був червоно-сріблястий боді з відкритим животом, а поверх – капроновий чорний комбінезон з тільки однією штаниною.

Нагадавши, підопічна Монатіка в напівпрозорому вбранні вразила пластикою:"Ну це просто неможливо шикарно".

Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка, спокусливо обтягнувши фігуру, дала волю пристрасті:"на Ольгу Куриленко схожа".

Також Politeka писала, що спекотна підопічна Монатіка з непристойним декольте показала, як розважається в спальні: "стрибунка бабка".