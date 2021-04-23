Українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала, як удосконалює свій образ перед дзеркалом
Артистка, яка раніше була бек-вокалісткою Монатіка, а зараз почала будувати сольну кар'єру, поділилася новим відео в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На кадрах Ліда Лі вирішила показати один зі своїх жіночих ритуалів. Співачка зняла, як фарбує губи яскраво-червоною помадою. При цьому, решті її макіяж вже готовий: колір обличчя виглядає ідеальним завдяки тону, а очі виділені за допомогою підводки і темних тіней. Волосся співачки також ідеально укладені.
Ліда Лі якийсь час фарбує губи, а потім дивиться в камеру і малює помадою сердечко на дзеркалі, а в кінці підморгує глядачам.
При цьому, незважаючи на вечірній макіяж, з одягу на зірці лише білий халат.
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Втім, шанувальникам цей образ явно сподобався.
"Настрій на вихідні», «як красиво», «шикарний образ", " супер дівчина!!!«,» Лялечка«, " після помаду викинеш?",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Ліда Лі виступила на "Голосі країни" в якості запрошеної гості.
Для виступу співачка вибрала екстравагантний образ: на ній був червоно-сріблястий боді з відкритим животом, а поверх – капроновий чорний комбінезон з тільки однією штаниною.
Нагадавши, підопічна Монатіка в напівпрозорому вбранні вразила пластикою:"Ну це просто неможливо шикарно".
Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка, спокусливо обтягнувши фігуру, дала волю пристрасті:"на Ольгу Куриленко схожа".
Також Politeka писала, що спекотна підопічна Монатіка з непристойним декольте показала, як розважається в спальні: "стрибунка бабка".