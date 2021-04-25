Внучка легендарної співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка живе, навчається і будує свою кар'єру в США, показала зворушливий момент святкування річниці спільного життя зі своїм нареченим-мільйонером
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Соня розмістила невелике відео, яке знімав її коханий. У кадр потрапила не тільки Соня, а й тортик зі свічкою-феєрверком. Щаслива Соня спробувала ложечкою тортик, а іншою рукою тримаючи келих з шампанським.
Соня одягнена в білосніжну шовкову сорочку з синім принтом, що зображує дерева. Пара знаходиться в людному місці, проте сторонні в кадр не потрапили.
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Як відомо, Соня Євдокименко вчиться в школі Дизайну Парсонс в Нью-Йорку. І будує кар'єру моделі і співачки. Наприкінці минулого року Соня оголосила, що готується вийти заміж, проте церемонії так і не відбулося. Варто сказати, що легендарна бабуся моделі була не в захваті від новини, заявивши, що Соні краще спершу довчиться, а потім будувати особисте життя.
Про нареченого внучки легендарної Софії Ротару відомо, що це Денис Жаданов, 31 річний мільйонер, який проживає в США. Він займається підприємницькою діяльністю в компанії Readdle. Підприємець входить до "ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій" журналу Forbes.
Соня часто розміщує Фотографії для шанувальників, які невпинно стежать за її особистим життям. Нещодавно молода модель показала, як відпочиває на березі моря в купальнику, викликавши захоплені вигуки фанатів.
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