Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної красуні Сінді Кроуфорд, показала себе у ванній

Як пише Politeka.net, Кайя Гербер є дочкою легендарної моделі 90-х Сінді Кроуфорд. Дівчина пішла по стопах мами, ставши вже досить популярною і підкоривши світові подіуми. За красунею стежать мільйони фанатів в Instagram, де красуня публікує не тільки офіційні зйомки, а й кадри з особистого життя.

Цього разу Кайя опублікувала фото, де позувала в Білій білизні, вигнувшись біля дзеркала. Красуня показала розкішну фігуру і зовнішність, яку успадкувала від зіркової мами.

Фанати відразу почали засипати дівчину компліментами:

"Омг, Кайя", "це гаряче", "ти приголомшлива", "Режим звіра", "Виходь за мене заміж, Кайя", "Абсолютно чудово", "Буквально найкрутіша", "природна краса", " ти вбиваєш мене ...", "Боже милостивий", "шкарпетки підходять", "Богиня краси красиві дивовижні очі і тіло", "вітаю, красиві фото", "краще продовження легенди".

Ми писали, що дочка легендарної американської супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер зачарувала фігурою в нижній білизні від відомого бренду.

В одному з чорних комплектів білизни вона похизувалася на нових фото, які розмістила у себе в Instagram.

На першому знімку дівчина попозувала біля басейну задумливо обхопивши руками ноги, одягнені в білі шкарпетки.

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