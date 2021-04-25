Відомий український ведучий і актор Юрій Горбунов показав, як провів вихідні

Юрій Горбунов веде різні проекти на українському телебаченні, а також знімається і продюсує фільми, пише Politeka.net. Попри завантажений графік артист знаходить час і для відпочинку.

Так, цього разу Горбунов показав кадр зі своєї прогулянки в Києві. Виглядав ведучий стильно - він розкрив пальто, і постав в джемпері й білій сорочці, також на ньому відмінно виглядали джинси. Завершили образ сонячні окуляри.

"У вихідні жителі передмість вибираються в місто 😁 кам'яні джунглі - зміна картинки :)", - написав актор.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

Стильний Мен! 🔥 ",- не стрималася і написала актриса Ольга Сумська.

"Ну не всім же жити за містом у палацах. Ну вже не в джунглях живемо!!", "Гарного дня", " ненавиджу кам'яні джунглі 😬 .. Люблю природу, тварин❤️😍", " Красунчик🔥 🔥 🔥", "Стильно 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "що він на себе начепив", - написали інші користувачі мережі.

Нагадаємо, Юрій Горбунов закінчив театральний вуз у Києві. Після цього він намагався попрацювати в театрі Нового Роздолу, звідки родом, проте через три роки повернувся до столиці.

Артист вирішив підкорити телебачення, що йому вдалося. Хоча починав Юрій з простого підсобного робітника.

Талант у зірці побачили швидко, і він отримав роботу в передачах, і зараз його популярність не вщухає.

Нагадаємо, що щасливий Горбунов похвалився початком гарячої пори, розлютивши мережу: «гроші не пахнуть...».

Як Politeka писала, що Горбунова і Осадчу застали за кокетством за лаштунками "Голос країни", з'явилися кадри: навіть язик показав.

Також Politeka повідомляла, що Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою:"молодці, чудове".