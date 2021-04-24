Актриса і співачка Дженніфер Лопес у білосніжному спортивному костюмі з'явилася на прогулянці

Відома 51-річна виконавиця розбурхує з кожним роком все більш сміливими і вдалими образами. Завдяки правильному підходу до догляду за собою і тілом, вона виглядає років на двадцять молодше.

Не так давно Дженніфер влаштувала прогулянку по місту в простому, але стильному білому спортивному костюмі. Так як Лопес подобається привертати увагу до своїх форм, носить вона на прогулянках зазвичай крихітні топи і вузькі лосіних схожого дизайну.

Причому Лопес неможливо зустріти без пляшки води або поживного коктейлю. Оскільки Дженніфер вірить в те, що запорука здоров'я шкіри – це зволоження, вона п'є багато води і відмовилася від усіх напоїв, крім натуральних соків. Також можна помітити, що навіть з мінімумом макіяжу обличчя Лопес виглядає бездоганно. Через це зірку часто звинувачують у зловживанні уколами ботокса.

Нагадаємо, багато хто знає про те, як Дженніфер приховує своє природне волосся. Все тому що вони вже не такі густі, як хотілося б, в деяких місцях проглядається сивина, повністю відсутній блиск. У зірки навіть є вдома ціла кімната, повністю присвячена перукам.

"З таким волоссям, тепер це дитина👶 🏻; ну хоч зморшку б; яка прекрасна жінка😍; таке волосся коротке😯; велика рідкість справжня Джен; Привіт, красуня, одружуйся на мені; така красива і мила, яка малішка всі такі; особа молодіє; незрівнянна любов Дженні; виглядає чарівно; це прекрасна не токсична людина з вічно молодим обличчям; вічна любов до прекрасної Джен», - відповідають фанати.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес з великим декольте показала свою справжню любов після розставання з нареченим:"Вау, що за Історія".