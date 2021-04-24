Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва з'явилася на фото в пікантному образі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Лілія Подкопаєва розмістила знімок на якому позує в білій сорочці сидячи на барному стільчику. Знаменита гімнастка поставила одну ногу на стільчик, а іншу опустила. Лілія написала: "Любов передається поглядом".

При цьому погляд гімнастки сповнений ніжності і любові. Видно, що з одягу на Лілії більше немає ніякого іншого одягу. Волосся дівчина прихопила в гульку ззаду, а також завдала непомітний макіяж.

"Яка ти ніжна ❤️❤️", " ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Прекрасна!", "Неймовірна 😍", "очі-дзеркало душі", " неймовірна красуня😍"," Доброго дня, гарних віхідних, КРАСУНЯ"," кохана, Лиличка❤️"," Привіт з України🙌", - написали шанувальники.

Як відомо, гімнастка переїхала в США в 2017 році. До цього вона вже 20 років працювала в США, де у неї були довгострокові контакти. На той момент у Лілії було двоє дітей-прийомний син Вадим і дочка Кароліна. У третьому шлюбі Лілія щаслива, вона народила дочку Евеліну.

Зовсім недавно Лілія показала, що прищепилася від коронавірусу в США, де зараз проживає.

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