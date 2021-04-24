Відома актриса і зірка " чудового століття" Мер'єм Узерлі захопила кадрами нової ефектної фотосесії

Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка всього кілька місяців тому народила другу дочку, вже повернулася не тільки відновила форму, але і повернулася до роботи.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Інтсаграм актриса показала бекстедж нової фотосесії. Узерлі позувала зі строкатою блузі, жовтих розкльошених брюках і босоніжках на шпильці. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Цікаво, що Мер'єм Узерлі приймала різні пози, багато з яких були досить складними. Щоб утриматися в них, необхідна певна підготовка.

Зазначимо, нещодавно красуня повідомила фанатам, що прилетіла на Московський міжнародний кінофестиваль. Актриса вже побувала на червоній доріжці кінофестивалю, а також відвідала прес-сніданок.

Судячи з тегів, зазначених у новому пості, фотосесія також пройшла в Росії.

"Москва-моя любов", - серед іншого написала артистка.

Шанувальники Узерлі захоплюються побаченим.

"Шикарна», «Краща», «красуня», «Вау», «Моя любов», «нереальна», "так прикольно", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Узерлі з " чудового століття "здивувала фігурою через кілька місяців після пологів:"Схожа з Монікою Беллуччі".

Як повідомляла Politeka, Узерлі з " чудового століття "захопила вигинами в прозорій сукні:" безумовно заслуговує звання...".

Також Politeka писала, Узерлі з" чудового століття "показала підросли дочок, особистий кадр:"Два ангела, два крила".