Відома українська телеведуча Лілія Ребрик поскаржилася на холод і поділилася з українцями корисним рецептом

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона поскаржилася на холодну весну і розповіла про те, що не любить мерзнути.

"Весь цей квітневий тиждень мені доводилося виїжджати на роботу в пуховику ... чесно кажучи, давно не пам'ятаю такої неласкавої весни!", - написала Ребрик.

Вона додала, що через пару днів стала брати з собою ще й пальто.

Ведуча розповіла, що хотіла поділитися з передплатниками рецептами для пікніків, проте через таку погоду вони поки не актуальні. У зв'язку з цим Ребрик опублікувала рецепт пирога до чаю.

На 6 порцій пирога потрібні: 1 банан, 1 яйце, склянка борошна, 1 чайна ложка розпушувача, сіль, 0,25 склянки молока, півсклянки цукру, 50 мл олії. Банан потрібно дрібно нарізати і розчавити виделкою до стану пюре. У нього потрібно додати сіль і цукор, перемішати. Далі потрібно додати яйце і молоко і знову перемішати.

"В іншому посуді перемішайте борошно, сіль і розпушувач. Просійте цю масу через сито і додайте до бананової суміші. Все ретельно перемішайте - тісто має бути по консистенції як сметана. Перелийте його в чашу мультиварки і готуйте в режимі «Випічка» протягом 60 хвилин. Потім остудіть і для краси посипте цукровою пудрою або натріть на тертці шоколадну стружку", - написала ведуча.

Вона додала, що цей пиріг "м'який і ароматний".

Пост Ребрик супроводила фото, на якому вона позує в чорно-рожевій майці і з чашкою в руках.

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