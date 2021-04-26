Актриса і співачка Дженніфер Лопес у вбранні зі "срібла" підкорила червону доріжку

У Домініканській Республіці закінчилися зйомки очікуваної комедії, в якій Лопес брала участь разом з відомим артистом. Щоб привернути увагу до себе в ці вихідні, Лопес також вирішила показати гарячі кадри з її появи перед публікою на червоній доріжці.

У своєму фірмовому стилі, вона не тільки не стала приховувати свої пишні форми, але і максимально акцентувала на них уваги завдяки поряд зі срібла. До того ж, Дженніфер вибрала відкритий наряд з глибокими розрізами по всій довжині.

Сукня з тонких смужок-ліній розставила вигідні акценти. Підтягнуті руки, плоский живіт і округлі стегна ідеально виглядають, адже Лопес кожен день піклується про себе, не бажаючи рано старіти.

"Енергія на вихідні ✨; сяє як діамант; одягнути тебе в ікону було великою честю; Ви відпустите дивовижну жінку, якщо не будете поруч з нею; 😍масивна яка; приголомшливо✨ ✨; вражаюча людина!; My🔥Lo! Я люблю тебе на віки віків♥; дуже красиво❤️❤; ваша перевага; о, красива дівчина; і блиск ніхто не забирає».

Не так давно Дженніфер влаштувала прогулянку по місту в простому, але стильному білому спортивному костюмі. Так як Лопес подобається привертати увагу до своїх форм, носить вона на прогулянках зазвичай крихітні топи і вузькі лосіних схожого дизайну.

Причому Лопес неможливо зустріти без пляшки води або поживного коктейлю. Оскільки Дженніфер вірить в те, що запорука здоров'я шкіри – це зволоження, вона п'є багато води і відмовилася від усіх напоїв, крім натуральних соків. Також можна помітити, що навіть з мінімумом макіяжу обличчя Лопес виглядає бездоганно. Через це зірку часто звинувачують у зловживанні уколами ботокса.

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