Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) натякнув, що готується оголосити про розлучення зі своєю дружиною Ганною Андрійчук

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олексій Завгородній (Позитив), який понад десять років співав у дуеті "Время и Стекло" разом з Надею Дорофєєвою практично підтвердив чутки про розлучення з Анною Андрійчук. Пара вже давно не з'являється разом на публіці, з їхніх соцмереж пропали спільні фото, а в пресі вже давно ходять чутки про розрив (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя" Олексій практично розставив всі крапки і підтвердив розлучення з подругою Насті Каменських Анною Андрійчук. "Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так. Як правильно її озвучити", - прокоментував Позитив. На питання телеведучої про те, що новина є, вони просто вони ще не вирішили, як її озвучити, Олексій киває головою і каже: "Як правильно цю новину озвучити".

Відзначимо, що Завгородній і Андрійчук разом ще з ранньої юності, вони познайомилися, коли їм було 15 років, а у 2013 році пара одружилася. Чутки про розрив подружжя з'явилися після участі Позитива в шоу "Танці з зірками". У той час хлопцеві активно приписували роман з партнеркою по танцях Юлією Сахневич, правда, він цього не підтвердив.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло", чия дружина дружить з Каменських, перестав ночувати вдома: "Ох...".

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