У Приватбанку не повернули гроші клієнту, після помилки при оплаті
Як передає Politeka.net, про це повідомив продавець магазину в якому відбувалася оплата на порталі Мінфін.
"Клієнт вибрав оплату через POS термінал ПриватБанку. 1 Спроба - термінал видав відмову (без запиту pin коду), друга спроба - успішно. Через годину клієнт повертається - помітив, що гроші списали 2 рази", - повідомив працівник магазину.
У підсумку довелося звернутися за допомогою в ПриватБанк.
"Передзвонили в його банк - так, 2 рази передзвонили в приват - так, не вважався якийсь код з карти-гроші повернутися через добу. Доба минула. Грошей немає - обидва банки розводять руками. Куди звертатися?", - поцікавитися
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео: "Це мій секретик..."
Блакитноока внучка Чапкіса, відкривши декольте, зачарувала італійців: "Перлина природи"
Андрію Данилку не дали побачитися з "бабусею", яка чекала його до останнього: "Називала синочком"
Морози до -5 і проливні дощі зіпсують українцям свята: де чекати негоди
Відповідь Приватбанку не змусила себе довго чекати:
"Добрий день! В даному випадку, власнику картки необхідно звернутися на лінію підтримки для оформлення заявки на повернення коштів", - повідомили співробітники банку.
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку зіткнулися з проблемою, що відбувається: "при спробі відкрити карту-відмова"
Як повідомляла Politeka, постійним клієнтам Приватбанку відмовляють в обслуговуванні, що відбувається: "ми не зобов'язані..."
Також Politeka писала, що рахунки боржників будуть заарештовувати автоматично, з'явилася важлива заява: "вже сім банків…"