У Приватбанку не повернули гроші клієнту, після помилки при оплаті

Як передає Politeka.net, про це повідомив продавець магазину в якому відбувалася оплата на порталі Мінфін.



"Клієнт вибрав оплату через POS термінал ПриватБанку. 1 Спроба - термінал видав відмову (без запиту pin коду), друга спроба - успішно. Через годину клієнт повертається - помітив, що гроші списали 2 рази", - повідомив працівник магазину.

У підсумку довелося звернутися за допомогою в ПриватБанк.

"Передзвонили в його банк - так, 2 рази передзвонили в приват - так, не вважався якийсь код з карти-гроші повернутися через добу. Доба минула. Грошей немає - обидва банки розводять руками. Куди звертатися?", - поцікавитися

Відповідь Приватбанку не змусила себе довго чекати:

"Добрий день! В даному випадку, власнику картки необхідно звернутися на лінію підтримки для оформлення заявки на повернення коштів", - повідомили співробітники банку.

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