Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе і свої вміння
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є однією з красунь "Жіночого кварталу". Дівчина обожнює спорт, любить танцювати біля пілона, а ще тренує українців робити шпагати і розтяжки. Катерина активно веде Instagram, де показує свої вміння.
Цього разу Нікітіна здалася в боді і чоботях на великій платформі. Дівчина сиділа, задерши ногу вище голови. Для порівняння Катерина додала фотографію кота, який теж підняв одну лапку в подібній позі.
"Жалюгідна пародія & неповторний оригінал!",- написала Катя під фото.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Знайди п'ять відмінностей", "Прикольно", " на котячому ця поза називається - Хоба!)) ", "Кішечка, де хвостик", " Просто у котика немає такого взуття, так би він показав..", "Один в один","апетитна красуня".
Ми писали, що зірка "жіночого кварталу", Катерина Нікітіна, стала просто невпізнанною в новому образі.
Цього разу Катерина вирішила здивувати шанувальників, з'явившись в новому, незвичайному образі.
Артистка позувала в напівпрозорому вбранні, під яким проглядалася оголені груди. Красуня одягла сивий перуку з хвилястих локонів, а зверху - блискучу чорну кепочку.
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