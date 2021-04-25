У Франції померти відомий актор театру і кіно Ів Раньє

Як повідомляє Politeka.net, 24 квітня в своєму будинку в Нейї-сюр-Сен, на заході Парижа помер відомий французький актор Ів Раньє. Про це повідомляє TdG з посиланням на підтвердження дружини знаменитості. Відомо, що на момент смерті акторові було 78 років, а причиною раптової смерті називають Серцевий Напад.

Ів Раньє - відомий французький актор театру, кіно і телебачення. Він народився 1942 році в Швейцарії, в Берні, його батько – французький актор, мати – англійка.

Свою кар'єру розпочав у далекому 1961-му - він знявся у фільмі "Графа Монте-Крісто" Отана-Ларі. А далі його чекав великий успіх після виходу на екрани в 1965-му фільму "Белфегор – привид Лувру" режисера Клода Барма. Найвідомішою називають роль Раньє в серіалі "Комісар Мулен", проте після неї його героя почали вважати занадто зухвалим і жорстоким.

Серед інших робіт – "Фігаро - тут, Фігаро - там", "Розпусниці", "Пригоди трупа", "Між ангелом і бісом", "Неприборканий". У 80-х Ів Раньє був у романтичних стосунках з відомою американською актрисою Голді Хоун, до того, як вона зустріла Курта Рассела.

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