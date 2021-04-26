Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко розтопила серця українців ангельською зовнішністю на прогулянці

19-річна Соня Євдокименко вже давно живе і навчається в США і може похвалитися модельною зовнішністю, завдяки стрункому тілу і "ангельському" личку, передає Politeka.net.

У штатах дівчина частенько знімає різні влоги, і ділиться з шанувальниками не тільки замальовками зі свого життя, але і дарує мотивацію і натхнення, а також показує себе в елегантних і стильних нарядах. У дівчини відмінне почуття смаку і вона не упускає можливості козирнути своєю фігуркою, тим більше, коли знаходиться відповідний привід.

Так, на вихідних Соня вийшла на прогулянку у вільній сукні-светрі теракотового кольору з дуже довгими рукавами і кокетливим вирізом на стегні. Красуня розпустила свої довгі, накручені у кінців волосся, а в руках вона тримала яскраво-рожевий клатч-папку на ланцюжку.

«Коли ви зосереджуєтеся на хорошому, хороше стає краще», - підписала знімок Соня.

До неї в коментарі прийшли фанати Софії Ротару і назвали бездоганною.

"Бездоганна", - написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Соня Євдокименко показала зворушливий момент святкування річниці спільного життя зі своїм нареченим-мільйонером.

У кадр потрапила не тільки Соня, а й тортик зі свічкою-феєрверком. Щаслива Соня спробувала ложечкою тортик, а іншою рукою тримаючи келих з шампанським.

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