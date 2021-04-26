Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко розтопила серця українців ангельською зовнішністю на прогулянці
19-річна Соня Євдокименко вже давно живе і навчається в США і може похвалитися модельною зовнішністю, завдяки стрункому тілу і "ангельському" личку, передає Politeka.net.
У штатах дівчина частенько знімає різні влоги, і ділиться з шанувальниками не тільки замальовками зі свого життя, але і дарує мотивацію і натхнення, а також показує себе в елегантних і стильних нарядах. У дівчини відмінне почуття смаку і вона не упускає можливості козирнути своєю фігуркою, тим більше, коли знаходиться відповідний привід.
Так, на вихідних Соня вийшла на прогулянку у вільній сукні-светрі теракотового кольору з дуже довгими рукавами і кокетливим вирізом на стегні. Красуня розпустила свої довгі, накручені у кінців волосся, а в руках вона тримала яскраво-рожевий клатч-папку на ланцюжку.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
"А що з Тіною?": Кароль без косметики і в розтягнутій кофті підловили на вулиці, співачка стурбувала виглядом
Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни", зробивши зізнання перед суперфіналом: "Вирішальний момент"
Каменських після нападу ревнощів у Потапа зізналася в почуттях зі сцени "Вечірнього кварталу": "Коли ми любимо..."
51-річна Лопес в комбінезоні з вирізом від шиї до пупка захопила обрисами: "Завжди будеш особливою..."
«Коли ви зосереджуєтеся на хорошому, хороше стає краще», - підписала знімок Соня.
До неї в коментарі прийшли фанати Софії Ротару і назвали бездоганною.
"Бездоганна", - написали вони.
Раніше ми повідомляли, що Соня Євдокименко показала зворушливий момент святкування річниці спільного життя зі своїм нареченим-мільйонером.
У кадр потрапила не тільки Соня, а й тортик зі свічкою-феєрверком. Щаслива Соня спробувала ложечкою тортик, а іншою рукою тримаючи келих з шампанським.
Нагадавши, 19-річна внучка Ротару підняла градус, безсоромно розсунувши ніжки на стільці: "Боже, як же ти...".
Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару наврозхрист показала свою красу в повний зріст: "здається, дуже...".
Також Politeka писала, що юна внучка Софії Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, збентежила виглядом без ліфчика: "поставтеся серйозно до...".