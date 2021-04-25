Відома українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вирішила розслабитися після важкого робочого тижня

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару стала відома завдяки участі в проектах і серіалах «Квартал 95». Зараз вона є провідною актрисою "Жіночого кварталу", а також веде жартівливі новини на "1+1". У 34-річної красуні дуже напружений і завантажений графік. При цьому, останнім часом Сопонару знаходить час і для власних проектів – фотосесій в цікавих місцях і незвичайних образах.

Цього разу у себе в Instagram актриса розповіла, що занудьгувала вдома і вирішила поїхати розслабитися в готель. З собою вона взяла подружок, з якими пригубила шампанське. Закінчилося все тим, що Сопонару влаштувала собі ванну при свічках. Поки подруги знімали Ірину в напівтемряві, вона виставила з ванни ніжки і стала фліртувати з підписниками.

"Ну що тут сказати, панове. Слова тут зайві...Приєднуйтесь", - млосно промовила Сопонару.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару перенесла складну операцію на носі. Актриса зізналася, що у неї вроджена деформація носа - кісти обох верхньощелепних пазух і викривлення носової перегородки.

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" в прозорому корсеті "скопіювала" образ MARUV:"Ну ти Іринка даєш".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Жіночого кварталу" показала реальність життя з чоловіком, насмішивши українців: "Руки помив?".

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" розкрила нові подробиці про свою операцію: "Спочатку мені була виправлена...".