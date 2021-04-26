Страсний тиждень 2021 почався 26 квітня і закінчиться вона в ніч з 1 на 2 травня

Це останній тиждень перед Великоднем. У ці дні християни згадують в останні дні земного життя Ісуса Христа. Події цього тижня називаються Страсті Христові. У календарях цей тиждень називають"Страсна седмиця".

Понеділок відомий розповіддю про прокляття Христом безплідної смоковниці. Цей день найкраще присвятити прибиранню в будинку, фарбування, побілки, дрібному ремонту і читання молитов.

Вівторок - день, коли Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть світу. Господині затівають велику прання. У цей день слід також підготувати одяг, в якій сім'я піде до церкви на Великодню всеношну.

Середа - день, коли Юда прийняв рішення зрадити Христа за 30 срібняків, а Грішниця помазала Ісуса миром, готуючи його до поховання. У цей день закінчують розбирати речі в шафах і починають готуватися до кухонних клопотів. Вважається, що в середу сповідь має особливу силу. Тому віруючим можна сходити до церкви і сповідатися.

Чистий Четвер. У цей день сталося відразу кілька подій-Таємна вечеря, обмивання Христом ніг учням, молитва Ісуса в Гефсиманському саду і зрада Іуди. До сходу сонця потрібно провести обмивання, очищення тіла і речей. Традиційно в цей день печуться паски.

Страсна п'ятниця. Один з найважливіших днів перед Великоднем. Дотримується найсуворіший піст - цей день Ісус був розп'ятий. Побутовими справами займатися категорично не можна і потрібно присвятити час молитвам.

Страсна субота. У цей день Ісус був похований. Його тіло було в гробі, а душа зійшла в пекло і повідомила грішникам про перемогу над смертю. У цей день в храмах починається освячення великодньої їжі і сходження благодатного вогню.

Страсний тиждень Великого посту: що можна їсти

У Великий понеділок їдять тільки хліб з овочами, можна фрукти, мед і горіхи.

У Великий вівторок і Велику середу дозволяється сира їжа без масла.

У Великий четвер на стіл подають гарячу їжу з продуктів рослинного походження, додають в страви рослинне масло.

У Страсну п'ятницю нічого не їдять до часу виносу плащаниці на богослужінні (це відбувається близько 6:00 вечора).

У Велику Суботу знову можна їжу без масла.

Страсний тиждень: що не можна робити

Весь цей період не можна ігнорувати строгість Великого посту, а також займатися обжерливістю. Під забороною вживання м'яса, яєць, молочних продуктів і риби.

У Страсний тиждень не можна веселитися і розважатися. Варто уникати вечірок, танців, співу.

Великим гріхом вважаються плотські втіхи і бажання. Слід стримувати пориви тіла для очищення душі.

На Страсному тижні не можна нікому відмовляти в проханнях про допомогу, співчуття і добрі справи. Вважається, що в цей період Сам Господь звертається до людей з проханням.

У жодному разі не можна ні з ким сваритися. Неприпустимі образи, лихослів'я, брехня, заздрість, агресія та інші негативні почуття і вчинки.

У церкві в Страсний тиждень не проводять таїнства хрещення і вінчання, не святкують дні святих і не поминають померлих.

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