У ніч на понеділок 26 квітня весь світ спостерігав за 93-ю церемонією нагородження найголовнішої кінопремії " Оскар"
Френсіс Макдорманд-визнана голлівудська зірка, тепер уже триразовий оскарівський лауреат (до " землі кочівників "вона отримувала золоті статуетки за" Фарго "і" Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі"), дружина одного з найцікавіших режисерів сучасного американського кіно Джоеля Коена, що знялася в десятках самих різних фільмів.
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Заслужена перемога на головному конкурсі світового кіно змушує вдивитися в цю чудову картину докладніше.
Нагадаємо, що переможниці шоу " Маска "Огневич доводиться харчуватися на заправках:"до чого я дійшла".
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