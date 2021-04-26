У ніч на понеділок 26 квітня весь світ спостерігав за 93-ю церемонією нагородження найголовнішої кінопремії " Оскар"

Як передає Politeka.net , за кращу жіночу роль премію "Оскар" отримала Френсіс Мак-Дорманд. У фільмі "Земля кочівників" актриса зіграла жінку на ім'я Френ. Після прем'єри перевтілення зірки назвали геніальним, тому не дивно, що вона забрала свою статуетку.

Варто відзначити, що володарка "Оскара" вийшла на сцену і пронизливо завила. Френсіс МакДорманд, яка виграла вже четвертий "Оскар", традиційно виступила провідником добра. Жінка не просто присвятила свою нагороду звукорежисеру "Землі кочівників" Майклу Вулфу Снайдеру, в березні покінчив з собою, але і видала на його честь дикий Вовчий виття.

Всупереч всім оскарівським прогнозам, статуетку за кращу чоловічу роль забрав Ентоні Хопкінс ("батько"), а в номінації "Краща актриса" виграла Френсіс Макдорманд (цього разу вона була небагатослівна, на відміну від 2018 року, коли її промова справила фуррор).