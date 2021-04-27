Актриса і співачка Дженніфер Лопес у білій майці на пляжі змогла показати вдалий образ

Виконавиця довгі роки займалася танцями, відбулася як співачка і встигла навіть обзавестися власним косметичним брендом. Тепер Лопес все частіше бере участь в зйомках в якості моделі того чи іншого товару.

Як можна помітити, в 51 рік Лопес-володарка ідеального тіла, гарної фігури в цілому і видатної зовнішності, завдяки правильному догляду за собою. Пляжна фотосесія, в якій Дженніфер постала перед шанувальниками в лаконічних образах, не могла залишити їх байдужими.

Мінімум деталей, прості наряди і простий макіяж не зробили зірку гірше, навпаки - додали інтриги в лук зірки. Втім, Дженніфер навіть не довелося ховатися за фільтрами, щоб виглядати вдало.

Раніше в своєму фірмовому стилі, вона не тільки не стала приховувати свої пишні форми, але і максимально акцентувала на них уваги завдяки поряд зі срібла. До того ж, Дженніфер вибрала відкритий наряд з глибокими розрізами по всій довжині.

"Енергія на вихідні ✨; сяє як діамант; одягнути тебе в ікону було великою честю; Ви відпустите дивовижну жінку, якщо не будете поруч з нею; 😍масивна яка; приголомшливо✨ ✨; вражаюча людина!; My🔥Lo! Я люблю тебе на віки віків♥; дуже красиво❤️❤; ваша перевага; о, красива дівчина; і блиск ніхто не забирає».

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".

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