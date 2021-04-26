Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала свою маленьку помічницю

Як передає Politeka.net, 6-річна дочка Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова Настя росте справжньою господинею. Артистка зняла відео, як маленька Настя допомагає їй по дому. Спочатку крихітка перемішувала салат і допомагала накривати на стіл. Після вона сортувала іграшки на ліжку, а ще пізніше стала відмивати холодильник.

"Тепер вдома ні порошинки", - проговорила дівчинка в кінці відео.

Мама зняла генеральне прибирання, яке влаштувала Настя, на камеру.

"У нас у жінок порядних...все по порядку", - жартівливо підписала відео Кухар.

Як відомо, Настя - спільна дочка Стоянова і Кухар. Також вони виховують сина Катерини від першого шлюбу.

Раніше ми писали, що Катерину Кухар разом з її кумом, зіркою «Квартал 95» Юрієм Ткачем запросили на імпровізаційне шоу «Improv Live Show», де вони повинні були виступати реквізитом для молодих акторів. Парочка відмінно впоралася з поставленим завданням, змусивши українців надривати животи від сміху. Уривок з шоу, на якому зірки зображували намет, балерина опублікувала у себе в Instagram.

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