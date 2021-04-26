Зірка "Танців з зірками", відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко здивувала домашніми розвагами

Як передає Politeka.net, Шоптенко дуже багато часу проводить вдома з маленьким сином, тому більшу частину свого Instagram вона присвячує дому. Молода мама встигає вдома не тільки займатися з малюком, а й активно розвиватися самій. Цього разу Шоптенко вирішила показати шанувальникам, як вона виглядає вдома, коли затіває зйомку.

Відео та фото вразило шанувальників, адже Олена постала в дуже незвичайному вигляді. Вона була оперезана ременями, а на голові у неї була прикріплена велика лампа. Але, схоже, артистку це не бентежило. Вона вирішила разом з шанувальниками посміятися над своїм дивовижним видом за лаштунками домашніх зйомок.

"Ну ось якось так ми знімаємо відео вдома. Мій лук оф зе дей", - пожартувала Шоптенко.

Раніше ми писали, що Олена Шоптенко поділилася гірким досвідом домагань в підлітковому віці. Зірка зізналася, що в 15-річному віці до неї в метро підійшов чоловік і помацав її. Тоді дівчина втекла, але промовчала. Вона закликала всіх не мовчати про такі випадки, і не вважати це жартом.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" зі сльозами на очах розповіла про трагедію в родині: "це був пекельний період".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" після серії невдач на кухні показала, чим балує сина:"спроба №3 виявилася успішною".

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" показала, в якому безладі доводиться працювати: несподівані кадри зі зйомок.