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У Мережі гримить скандал з розведеною співачкою Ані Лорак, яка нарешті зізналася, чому посварилася з Меладзе

Днями 42-річна співачка зробила несподівану заяву в програмі "Судьба человека", звинувативши продюсера Костянтина Меладзе в тому, що він нібито виявляв до неї недвозначну увагу й пропонував близькі стосунки взамін на плідну співпрацю, від чого артистка чемно відмовилася.

Нагадаємо, Кароліна стала підопічною Меладзе в 2007 році. Разом з його братом Валерієм вона встигла випустити трек "Верни мне мою любовь", але співпраця тривала недовго. За словами співачки, музичний діяч поле відмови заблокував її телефонний номер і заборонив всім знайомим з нею спілкуватися.

Поки скандал смакують в Мережі, Лорак встигла засвітитися на заході з іншим, не менш відомим, сивочолим красенем, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

У себе в "сторіз" зірка опублікувала кадри з оголошення номінантів премії "МузТВ-2021". Перед камерами Кароліна позувала в обнімку з 53-річним Філіпом Кіркоровим.

"Моя красуня", - тепло звернувся він до неї, поклавши свою руку їй на талію.

Раніше ми розповідали, Лорак, яка нещодавно відпочивала на Мальдівах, заінтригувала шанувальників "романтичною історією", що народилася на березі океану.

На опублікованому фото зірка постала в золотій сукні з шовку, доповнивши лук яскравим макіяжем з червоною помадою.

"Як красиво поєднується золоте шовкове плаття на вашій засмаглій шкірі, Кароліна😍"; "нереально красива!💘 "; "Каро, як завжди шикарна 😍"; " Охххх неповторна наша Діва 😍 ❤ ️ чекаємо😍"; "ооо заінтригували", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Ані Лорак блиснула нескінченними ніжками на пляжі Мальдів: "спасибі за допомогу...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в повністю обтягуючому вбранні енергійно посувала стегнами: "я прийшла попрощатися...".

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