В Уркаїну нарешті прийде потепління

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, вже в середу, 28 квітня, температура повітря в Україні підніметься до 15 градусів тепла.

"28-го квітня в Україні скрізь буде світити сонце, підставляйте йому ніс і щоки, тому що вже пора яскравих кольорів", - повідомила Діденко.

Незважаючи на температурний стрибок, у багатьох областях вночі можливі заморозки.



Синоптик також зазначила, що на Великдень в Україні очікується досить незвичайна ситуація з погодою.