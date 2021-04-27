В Уркаїну нарешті прийде потепління

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, вже в середу, 28 квітня, температура повітря в Україні підніметься до 15 градусів тепла.

"28-го квітня в Україні скрізь буде світити сонце, підставляйте йому ніс і щоки, тому що вже пора яскравих кольорів", - повідомила Діденко.
Незважаючи на температурний стрибок, у багатьох областях вночі можливі заморозки.

Синоптик також зазначила, що на Великдень в Україні очікується досить незвичайна ситуація з погодою.

"За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі і в центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17+23 градусів. А на Сході і півдні - тільки нічні зорі, денне сонце і тепла погода", - зазначила Діденко.

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Варто відзначити, що 26 квітня в багатьох областях України спостерігалися незвичні для весни снігопади.

Сніговий покрив становив кілька сантиметрів, але він швидко танув, оскільки температура повітря вище нуля.

Снігом засипало і Карпати. У горах температура повітря опускалася до 5 градусів морозу.

Нагадаємо, мокрий сніг і заморозки: синоптик дала прогноз на Вербну неділю, названа дата потепління.

Як повідомляла Politeka, грози і поривчастий вітер обрушаться на українців, погода різко зіпсується: «пощастить тільки...».