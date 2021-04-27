В Уркаїну нарешті прийде потепління
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, вже в середу, 28 квітня, температура повітря в Україні підніметься до 15 градусів тепла.
Синоптик також зазначила, що на Великдень в Україні очікується досить незвичайна ситуація з погодою.
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Варто відзначити, що 26 квітня в багатьох областях України спостерігалися незвичні для весни снігопади.
Сніговий покрив становив кілька сантиметрів, але він швидко танув, оскільки температура повітря вище нуля.
Снігом засипало і Карпати. У горах температура повітря опускалася до 5 градусів морозу.
Нагадаємо, мокрий сніг і заморозки: синоптик дала прогноз на Вербну неділю, названа дата потепління.
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