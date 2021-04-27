Солістка популярної української групи The Hardkiss і півфіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна заговорила про участь у пісенному шоу

Після того, як Тіна вирішила змінити імідж, відійти від свого звичного образу і почала презентацію унікального альбому з новим напрямком, вона розповіла, що готова піти ще далі. Справа в тому, що у фіналі 11-го сезону "Голосу країни" Тіна підкреслила: вона назавжди покидає проект.

При цьому зірка зізналася, що своє місце судді в пісенному шоу вона воліла б віддати солістці The Hardkiss Юлії Саніної, з якою раніше записала пісню для українського фільму, а також створила кліп.

"Це був мій крайній сезон. Я дуже дякую "Голос країни". Спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто долучався до цього проекту", - таку заяву зробила співачка.

Юлія в розділі Сторі в Instagram відповіла на хвилююче шанувальників питання:

"Тіна запропонувала вам місце в голосі, підете?».

Ось як реагує співачка: "Ой, я завжди дуже вдячна тіні за її теплі слова. І спасибі за таку довіру! Але Володимир Завадюк поки що ще не дзвонив. Тому, нічого не можу сказати з цього приводу», - з посмішкою сказала співачка.

Напередодні група оголосила шанувальникам неприємну новину: У зв'язку з продовженням карантину вони були змушені перенести свій концерт у Києві на цілий рік. Тепер шоу» Десять " відбудеться не раніше 18 червня 2022 року.

У новому пості на сторінці групи в Instagram Саніна розповіла, як важко музикантам далося це рішення.

"Другий день перебуваю в стані "пішла в себе", в роздумах про те... яка у нас все-таки приголомшлива публіка! Оголосити перенесення концерту на рік-Було дуже складним рішенням. Я не буду детально описувати стан, в якому я робила вчорашній пост. Можете собі уявити...",- відверто написала виконавиця.

Нагадавши, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".

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