Світська левиця і модель Кайлі Дженнер у компанії друзів не стала приховувати пишну фігуру

Популярна американська модель Кайлі Дженнер не так давно вирішила показати нову трендову річ у своєму гардеробі. Так, знаменита блогерка покрасувалася обновками, публікуючи нові фото в соціальній мережі Instagram.

Модель помітила, що в реальному житті вона з близькими так час і проводить і це нормально відчувати себе добре в будь-який час і в будь-якому місці. Як видно на кадрах, знімалася вдома. На ній білосніжні штани і" порізаний " топ, що відкриває тіло з усіх боків. Навіть декольте виявилося максимально відкритим.

Аутфіт підкреслює фігуру Кайлі, яка притулилася до молодої людини і подруги. На фото видно, як Дженнер також доповнила сонцезахисними окулярами зі стильною оправою і одягла сережки-підвіски у вигляді ланцюга.

"Тримай подружок при собі; милашки! Тревісу це не сподобається‼ ️ ; бідний Тревіс; Тревіс побачить це; друга фотографія побудувала дивний нгл; дитинко, чому ти так дивишся на нього?; одягніть дівчину правильно; де Тревіс?; Кайлі лялька. ❤️ хто друга дівчина ??; дівчина не знає кордонів; а мені так подобається».

Відзначимо також, Кайлі і Кендалл Дженнер люблять брати участь у фотосесіях разом, так як вони помітно молодше своїх старших сестер і мають між собою не таку велику різницю у віці. Не так давно дівчата вирішили вразити образами в простих маленьких топах і покрасуватися на камеру ідеальною шкірою.

На публіці Кайлі практично неможливо помітити без макіяжу, тоді як Кендалл є супермоделлю і повинна виглядати бездоганно завжди. На знімку видно, як обидві красуні позують, заклично дивлячись в об'єктив і спокушаючи видом в схожих луках. Лише завдяки верхньому одязі образ Кендалл вийшов більш скромним.

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