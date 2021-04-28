У "Холостяка-10" Макса Михайлюка народилася дочка, вони вмесе з дружиною Дашею Хлистун приймають поздоровлення з народженням дитини

Як передає Politeka.net, чоловік з пологового будинку опублікував знімок у своєму мікроблозі в Іnstagram. На фото зображений Макс і немовля, який лежить у тата на грудях зовсім голий, в одній шапочці. Макс теж в медичній шапоче. На іншому фото колишній холостяк показав, як цілує свою дружину Дашу, яка лежить в родовому кріслі - втомлена, але щаслива.

"Моя маленька, тато завжди буде поруч❤️ Дашуля Ти мій Герой🙏🏼💪🏼❤️ 27.04.2021 👶❤️», - написав він.

Молоді батьки приймають привітання з поповненням в сім'ї. Варто відзначити, що привітали хлопців причетні до шоу "Холостяк" - переможниця одного з сезонів Даша Квіткова, яка скоро теж стане мамою і дружина ведучого шоу Христина Решетник.

"🥺 🙏 🏻 🤍Божечки! Хлопці! Від щирого серця вітаю🙏 🏻".

"Урааааааа❤ ️ ❤️❤️ ❤ ️ вітаємо, дорогі з народженням принцеси! Здоров'я міцного і любові вашій родині😍 😍 😍".

"Вітаємо!!!!😍 Щоб росла велика, здоровенька, і щаслива️️".

"Вітаю😍кесарили?".

Шанувальники також відзначили по залу, що швидше за все Дашу кесарили, тому і дитину першим поклали татові на груди.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.

Макс Михайлюк був головним героєм шоу»Холостяк-10".

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