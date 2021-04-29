Актриса і співачка Дженніфер Лопес у сукні з однієї сітки показала досить сміливий образ

Не так давно виконавиця влаштувала масштабну фотосесію на світло-блакитному тлі. Причому рекламувати Лопес вирішила одяг різного стилю, форми і дизайну. Завдяки своїй фігурі, практично будь-який одяг виглядала на артистці дуже пікантно. Однак головною "прикрасою" всіх образів став лук в сукні.

Тонке плаття у велику сітку, зовсім не прикривало тіло Лопес, яка до того ж провокативно вип'ятила стегна назад, хвалячись підкачаною фігурою. Масивні сережки-кільця, яскравий макіяж з акцентом на сяючу шкіру і нюдовий ліф перетворили 51-річну зірку в справжню модель.

Втім, заради таких фото Лопес мало не щодня тренується вранці в спортзалі, займається йогою і строго контролює харчування, погоджуючи режим з дієтологом і двома тренерами.

Раніше в своєму фірмовому стилі, вона не тільки не стала приховувати свої пишні форми, але і максимально акцентувала на них уваги завдяки поряд зі срібла. До того ж, Дженніфер вибрала відкритий наряд з глибокими розрізами по всій довжині.

"Енергія на вихідні ✨; сяє як діамант; одягнути тебе в ікону було великою честю; Ви відпустите дивовижну жінку, якщо не будете поруч з нею; 😍масивна яка; приголомшливо✨ ✨; вражаюча людина!; My🔥Lo! Я люблю тебе на віки віків♥; дуже красиво❤️❤; ваша перевага; о, красива дівчина; і блиск ніхто не забирає».

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

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