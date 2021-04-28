Відома актриса і зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі захопила фігурою після других пологів

Як пише Politeka.net, відома актриса Мер'єм Узерлі, яка всього кілька місяців тому народила другу дочку, вже повернулася в колишні форми і хизується на світських заходах у всеозброєнні. Так, нещодавно красуня побувала на Московському міжнародному кінофестивалі, звідки показувала яскраві кадри з червоної доріжки, а тепер здивувала новою фотосесією в незвичайному образі.

А нових знімках з чорно-білої фотосесії Мер'єм відображена у всій красі на сірому тлі. Перед камерою вона з'явилася в лагідній сукні, яка нагадує кольчугу своїм декором. Цей наряд підкреслив ідеальні форми красуні, відкривши стрункі ноги і витончені плечі. Найбільше привертає увагу розкішна шевелюра актриси - її довге пишне волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з блискучими губами.

У підписі до публікації Узерлі розповіла, хто допомагав їй створювати цей дивовижний образ і проводив фотосесію. Шанувальники в захваті від нового образу зірки, а ще більше від її приголомшливої фігури після других пологів. Красуню завалюють компліментами в коментарях до публікації. "Богиня", "Прекрасна Хюррем", "Красиво, це чудово", "Ви прекрасні", "Ідеальна", - пишуть користувачі під фото Мер'єм.

Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття "здивувала фігурою через кілька місяців після пологів:"Схожа з Монікою Беллуччі".

Як повідомляла Politeka, Узерлі з "Величного століття "захопила вигинами в прозорій сукні:" безумовно заслуговує звання...".

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