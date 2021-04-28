Популярна українська співачка Настя Каменських, яка вже майже місяць знімає реаліті-шоу в Мексиці, вразила шанувальників новою фотосесією

Як передає Politeka.net, співачка знялася для реклами ювелірних прикрас, примірявши розкішні вечірні сукні. На свіжому знімку зірка позувала в зеленій сукні з одним рукавом. Незвичайний виріз підкреслив струнку фігурку зірки, її тендітні плечі і довгу шию. Макіяж і зачіска зробили артистку не схожою на саму себе.

"Я вірю, що щастя - це дієслово. Любити, посміхатися, обіймати, піклуватися. Пробувати нове. Вирішуватися. Слідувати за мрією. Радувати інших і радіти самому. Одягти улюблені прикраси, святкове плаття і влаштувати собі свято. Просто так. Без приводу. І тоді кожен день може стати особливим", - підписала фото Каменських.

У коментарях їй залишили масу відгуків і компліментів. Багатьом Настя здалася схожею на дружину Джигана, відому блогерку Самойлову.

"На себе не схожа", «потрібно вміти радувати, балувати себе і нагороджувати себе за досягнення цілей», «Подумала, що це Самойлова», «дуже красива», «шикарна», «Вау, яка красива», «ти така красуня», «я подумала це Седокова», «все правильно: просто так і без приводу) Настя-розумниця», "схожі дуже на Оксану Самойлову))", - пишуть користувачі Мережі.

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