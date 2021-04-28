Солістка популярного українського гурту Kazka Олександра Зарицька розповіла про містику у творчості свого музичного колективу, а також поділилася загадковими фото

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому виконавиця розповіла, що у творчості її гурту є певна закономірність.

"Найуважніші могли помітити, що всі магічні прояви гурту KAZKA пов'язані між собою. І ті ж, уважний глядачі знають, що щосереди виходить новий епізод мультсеріалу «KAZKA. Таємниця Чарголосу"» Цей історія сповнена чарівництва, міфічних істот і всього такого) і навіть де в чому, перегукується з нашим кліпом", - написала Зарицька, запропонувавши фанатам подивитися нову серію серіалу.

Крім того, виконавиця поділилася новими знімками, на яких вона постала у фентезійному образі. Зарицька позувала в напівтемній кімнаті чорному вбранні з плащем і беретом. На одному зі знімків виконавиця нахилилася над загадковим колодязем, ледь не падаючи в нього.

Шанувальники групи тут же відреагували на її пост.

"Настрій - дивитися у магічний колодязь", "така класна обстановка. Магічна і дуже казкова", "Супер, подивлюся обов'язково", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на сторінці групи в Instagram з'явилося їх нове спільне фото. На ньому Олександра Зарицька, Дмитро Мазуряк і Микита Будаш позують в стильних нарядах в чорній гамі.

Нагадаємо, музиканти з KAZKA вразили перетворенням, примірявши похмурі образи: "Відпад".

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