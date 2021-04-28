Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився зворушливим спогадом з життя свого маленького сина

Як відомо, Влад зі своєю дружиною Лілією виховують 5-річного сина Леона. Сім'я постійно проводить час разом і багато подорожує. Як повідомляє Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Яма поділився щасливим спогадом з однієї з таких спільних поїздок.

Як розповів танцюрист, кілька років тому його маленький син зміг відвідати в США гру своєї улюбленої баскетбольної команди. Яма опублікував сімейне фото, зроблене на стадіоні. На знімку маленький Леон, одягнений у форму команди, стоїть в оточенні своїх батьків. Його батько поруч щасливою посміхається, а мати цілує хлопчика в щічку.

"2018. Леон вболіває за улюблених "MIAMI HEAT" на домашній арені. Ці очі", - підписав фото Яма.

Його шанувальники тут же відреагували на пост танцюриста.

"Передай привіт", "такий гарненький", "Ну дуже красиві очі", "Супер", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Яма порадував шанувальників новим фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Як виявилося, хореограф вирішив в черговий раз похвалитися шанувальникам своєю красунею дружиною.

Нагадаємо, Влад Яма, не стримавши гордості, показав, чим його балує красуня-дружина: "Як же мені пощастило".

Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" зворушив українок кадром з красунею-дружиною, про таке мріє кожна.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" зняв на відео, як розважається з дружиною наодинці: "Роздали в Межигір'ї".