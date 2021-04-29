Помер актор і комік Хуан Хойя Борха, відомий за вірусним відео з заразливо регочучим чоловіком

Акторові було 65 років, пише ABC. Хуан Хойя Борха пішов з життя в іспанській Севільї.

Причиною смерті актора став раптовий рецидив хвороби серцево-судинної системи, через яку в 2020 році Хойя Борха позбувся ноги.

Комік став всесвітньо відомий в 2015 році, коли по світу розійшовся уривок з телешоу з його участю. На ролику іспанець в ефірі іспанського телешоу розповідає про те, як він почав працювати в прибережному ресторані. У ній Комік на прізвисько реготун (El Risitas) поділився кумедним випадком, що стався з ним в один з перших днів на роботі. За словами іспанця, один з колег порадив йому не мити сковороди, а залишити на березі моря, щоб пісок очистив їх. Хуан прислухався до поради і на ранок недорахувався майже двадцяти сковорідок. Власник ресторану відправив його за заміною, після чого Хуана в ресторані більше ніхто не бачив.

В ефірі телеканалу актор розповідає історію зі свого життя, але не може стримати сміх, заражаючи реготом телеведучого і глядачів.

Пізніше ролик став предметом для безлічі пародій. Користувачі соцмережі підставляли свої історії замість оригінальної, супроводжуючи їх сміхом іспанця. А скріншот ролика перетворився на мем, за допомогою якого користувачі Мережі висловлюють свою реакцію на дуже смішні ситуації.

У мережі піднялася хвиля скорботи.

NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!

This is a very sad day for the internet 😭

This breaks my heart 💔

Juan Joya Borja made me laugh multiple times. Will be missed#RipElRisitas #KEKW https://t.co/U0qi5ap5VE — 🇨🇦 That guy (@freiflug83) April 29, 2021

"Ваш легендарний сміх залишиться з нами назавжди", "справжня легенда, Спочивай з миром", "спасибі за всю радість і сміх, які ви принесли і подарували нам", " той, хто змусив нас сміятися найбільше! Вас буде не вистачати", "Спочивай зі світом найбільш впізнаваний сміх в Інтернеті», «ти будеш жити вічно в мемах», "спасибі за сміх - ваш власний сміх назавжди залишиться в серцях мільйонів людей і в інтернеті", - пишуть в мережі.

Rest in peace Juan Joya Borja also known as "El Risitas"😭. A true Legend,

Thank you for all the joy and laughter you brought and gave to us😔😢. pic.twitter.com/aoHCjoNwYn — Windoge (@BeGothicYT) April 29, 2021

Juan Joya Borja passed away at the age of 65. Thank you for all the joy and laughter you brought. RIP Legend. pic.twitter.com/D2j2yxQgPC — Celegnir (@celegnir) April 29, 2021

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