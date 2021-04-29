Український боксер Олександр Усик нещодавно став власником елітної нерухомості під Києвом, біля міста Ірпінь

Український боксер володіє віллою в 300 кв. м, а також ділянкою на вісім соток в селищі Ворзель.

Вартість будинку з подібною площею досягає 300 тис. доларів, йдеться в "KYIV. LIVE".

Містечко знаходиться в 40 км від Києва, він розташований серед соснового лісу. Тут багато санаторіїв, дитячих таборів і СПА-центрів.

Дрони журналстів зафіксували гірку і гойдалки для дітей на задньому дворі, а також колодязь.

Раніше ми писали, що екс-чоловік відомої співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, може похвалитися справжнім багатством

У колишнього чоловіка Ані Лорак є чотири машини: Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo і Tesla. За його словами, він обожнює сидіти за кермом.

Крім того, колишній чоловік зірки побудував собі скромний будинок під Києвом. А зараз він працює топ-менеджером українського косметичного бренду Farmasi і показав свій кабінет.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства: "все завдяки Богу і працьовитості"