Український боксер Олександр Усик нещодавно став власником елітної нерухомості під Києвом, біля міста Ірпінь
Український боксер володіє віллою в 300 кв. м, а також ділянкою на вісім соток в селищі Ворзель.
Вартість будинку з подібною площею досягає 300 тис. доларів, йдеться в "KYIV. LIVE".
Містечко знаходиться в 40 км від Києва, він розташований серед соснового лісу. Тут багато санаторіїв, дитячих таборів і СПА-центрів.
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