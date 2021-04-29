Пенсії деяких українців можуть істотно зрости

У четвер, 29 квітня, Верховна рада прийняла за основу законопроект №4555, який передбачає підвищення виплат ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції.

"За" проголосували 340 нардепів.

Підвищення торкнеться 39481 пенсіонера. Так, пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам з числа учасників ліквідаторів другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої-з 8129 до 8917 грн.

У пояснювальній записці зазначається, що документ потребує додаткових видатків з державного бюджету.

"З урахуванням індексації пенсійних виплат в 2022 році сума додаткових витрат складе 1158 млн грн на рік (10-процентна індексація), в 2023 році - відповідно 1262 млн грн на рік (9-процентна індексація)", - сказано в ній.

Підвищення пенсій має відбутися 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, з 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Пенсії перерахували приблизно для 2 млн осіб, що передбачено ст.42 Закону "про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, пенсію перерахували тим пенсіонерам, які працюють, і кому пенсія була призначена або перерахована до 1 квітня 2019 року.

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