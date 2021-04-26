График работы украинских банков на следующей неделе резко изменится в связи с майскими праздниками

Как сообщает Национальный банк Украины на своей странице в Фейсбук, банки будут самостоятельно определять график своей работы на время продолжительных праздников, а система электронных платежей (СЭП) самого Нацбанка будет работать в режиме 23/7.

Как известного, в субботу, 1 мая, в Украине празднуют День труда; на воскресенье, 2 мая, в этом году выпала Пасха, а 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Таким образом, в этом году нерабочими будут даты с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая включительно.

В НБУ сообщили, что у банков будет возможность проводить операции между собой 7 дней в неделю и 23 часа в сутки. При этом, каждый банк будет решать, по какому графику работать в праздничные дни, на свое усмотрение.

Украинцам посоветовали уточнять, как будет работать каждый конкретный банк, заранее.

Также в НБУ предупредили, что все банковские операции, осуществляемые с 1 по 4 мая, будут отображаться с датой следующего рабочего дня – 5 мая. Такой же принцип будет действовать и с 8 по 10 мая – все операции будут отображаться с датой 11 мая.

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