Співачка Аліна Гросу несправедливо розговорилася і зізналася шанувальникам в самому інтимному

Як повідомляє Politeka.net відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, часто тішить шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Нещодавно красуня збудила користувачів відвертою розповіддю в своєму мікроблозі. Вона виклала 15 фактів про себе, три з яких були помилковими, і запропонувала шанувальникам вгадати неправду.



Зараз же дівчина відверто розповіла найнесподіванішу інформацію про себе. Так, серед них було те, що знаменитість обмочилася на сцені. Артистка розповіла, що одного разу дійсно таке було. Інцидент трапився в Палаці "Україна", коли юній зірці було 4 роки.

"😂 😂 😂 правда, це було в Палаці Україна, мені було 4 роки, я брала участь в конкурсі "Міні Міс Україна" і нас 7 годин безвилазно тримали на сцені, дитина подавав сигнали кілька годин, махав ручками, але всі тільки розчулювалися, і махали мені у відповідь, не витримавши я тихенько присіла на сцені в своєму пишному платті і.....загалом, ніхто нічого в кінці так і не зрозумів, спонсором конкурсу була якась марка молочних продуктів, організатори вирішили, що це або сироватка або кефір розлився", - згадала виконавиця.

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