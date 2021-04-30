Переможець " Голосу країни" Сергій Лазановський зізнався, що планує зробити з квартирою, яку отримав в якості подарунка за перемогу на шоу
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський, який переміг у 11 сезоні "Голосу країни", представляючи команду Наді Дорофєєвої, вирішив долучитися до доброї справи. Молодий виконавець в одному з останніх інтерв’ю для КП Україна сказав, що у нього з'явилося багато бажаючих погуляти.
Також він розповів про квартиру подарункову за перемогу на "Голосі країни". За словами молодого співака, переїжджати до Києва він поки не планує.
"Звичайно, я вже думав про це. Квартира ще добудовується, але до Києва переїжджати поки не буду. У планах-продати квартиру і вкласти гроші в свою творчість і якусь частину віддати на благодійність. Хочу розкрутитися, а через два роки купити вже свою квартиру", - сказав хлопець.
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За його словами, найближчими днями він поїде до своїх рідних, тим більше настане одне з найбільших свят у році - Великдень.
"Я повертаюся в Івано-Франківськ. Хочу поїхати в своє село на Великдень. До мене в гості приїде Надя Дорофєєва. Збираюся у рідному селі зробити перший концерт зі своїми односельцями та мешканцями сусідніх сіл. Буде гулянка", - підсумував переможець конкурсу.
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