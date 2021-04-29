Держава виділить 980 млн грн на придбання ноутбуків для належного проведення дистанційного навчання під час пандемії

Потрібне рішення підтримав бюджетний комітет на своєму засіданні при узгодженні розподілу і перерозподілу коштів держбюджету.

Планується, що кошти будуть розподілені між регіонами і школами в залежності від кількості учнів. Згідно з рішенням, ноутбук повинен отримати кожен педагог, який займається безпосередньо навчанням дітей. Частково (від 5 до 30% ці видатки здійснюватимуться за рахунок місцевих бюджетів).

Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами відповідних закладів загальної середньої освіти та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу.

Якщо буде вводиться жорсткий карантин, то ноутбуки на його період можуть надаватися в користування педагогам з метою належної організації освітнього процесу.

Зазначимо, в Україні можуть продовжити навчальний рік на літніх канікулах.

Такі рекомендації Міністерство освіти може дати районним департаментам, оскільки учні повинні навчатися в школі не менше 175 днів.

Вже на місцях буде прийматися рішення, чи продовжувати навчальний рік влітку. Уроки в такому випадку можуть проходити у формі екскурсій, індивідуальних консультацій або групових занять.

Нагадаємо, карантин на Великдень-2021: прийнято остаточне рішення, що буде дозволено місцевою владою.

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