Держава виділить 980 млн грн на придбання ноутбуків для належного проведення дистанційного навчання під час пандемії
Потрібне рішення підтримав бюджетний комітет на своєму засіданні при узгодженні розподілу і перерозподілу коштів держбюджету.
Планується, що кошти будуть розподілені між регіонами і школами в залежності від кількості учнів. Згідно з рішенням, ноутбук повинен отримати кожен педагог, який займається безпосередньо навчанням дітей. Частково (від 5 до 30% ці видатки здійснюватимуться за рахунок місцевих бюджетів).
Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами відповідних закладів загальної середньої освіти та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу.
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Якщо буде вводиться жорсткий карантин, то ноутбуки на його період можуть надаватися в користування педагогам з метою належної організації освітнього процесу.
Зазначимо, в Україні можуть продовжити навчальний рік на літніх канікулах.
Такі рекомендації Міністерство освіти може дати районним департаментам, оскільки учні повинні навчатися в школі не менше 175 днів.
Вже на місцях буде прийматися рішення, чи продовжувати навчальний рік влітку. Уроки в такому випадку можуть проходити у формі екскурсій, індивідуальних консультацій або групових занять.
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