Погода в Україні у п'ятницю, 30 квітня, зіпсує настрій жителям західних і північних регіонів

Як передає Politeka.net, у п'ятницю половину країни накриють грозові дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Перед тривалими вихідними погода остаточно злетить з котушок, розділивши Україну на дві частини. Половина країни буде насолоджуватися весняним потеплінням, а друга частина – ховатися від зливи.

Так, у західних областях у п'ятницю дощитиме. При цьому температура повітря буде досить комфортною. Вдень стовпчики термометра прогріються до 17-20 градусів тепла. Вночі буде вже тепліше, без заморозків. Очікується нічний дощ і 7-9 градусів тепла.

У північних регіонах теж йтимуть дощі, які поширюватимуться і на Київську область. Температура буде на рівні 15-19 градусів тепла.

А ось в центральних, східних і південних регіонах в п'ятницю почнеться справжня весна. Температура підніметься до 17-19 градусів. Буде тепло і сухо. Винятком стане лише Одеська область, де буде трохи прохолодніше – до 14-16 градусів.

Варто відзначити, що вже 1 травня грозові дощі доберуться до південних і східних регіонів. При цьому температура повітря буде підніматися. У суботу в Україні очікується до 22-24 градусів тепла.

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