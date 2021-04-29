Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Ольга хоч і є уродженкою Бердянська, але підкорила світові кінотеатри вже після переїзду в Європу. Красуня спочатку починала як модель, але стала дуже успішною актрисою, зігравши ролі в десятках світових картин. Зараз Куриленко активно веде соціальні мережі, де кожен день публікує цікаві образи.
Цього разу Ольга з'явилася в білій сукні з прикрасами, а волосся залишила розпущеним, закинувши голову, щоб показати їх розкішність.
"Бажаю всім прекрасного четверга!",- написала Ольга під фотографією.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Прекрасна дівчина", "Приголомшлива", "спасибі", " унікальна .. Завжди формуєш галактики з твоєю красивою посмішкою. Я бажаю тобі прекрасного дня сьогодні і завжди", "Абсолютно красиво", "красуня", "Красиво виглядає", "грамотна, красива і чудова актриса", "Виходь за мене заміж, Ольга".
Ми писали, що відома актриса Ольга Куриленко постала в різних образах, в яких однаково ефектно.
На кадрах красуня, родом з України, вражає яскравою зовнішністю при макіяжі і в спокусливих нарядах.
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