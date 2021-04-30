В Україні відновили право на отримання лікарняних

Уже з 30 квітня набирає чинності закон, що повертає українцям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України в період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві (так звані лікарняні).

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Президент напередодні підписав Закон „Про внесення зміни до статті 22 Закону України“ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності", який парламент ухвалив 13 квітня поточного року.

Відзначається, що документ врегулював законодавчу колізію, через яку 2,5 млн хворим українцям могли б не оплатити лікарняний.

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Вона виникла після внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня 2021 року.

Щоб дізнатися суму, яку будуть виплачувати під час лікарняного, можна скористатися онлайн-калькулятором, доступним за посилання. Там потрібно вказати кількість днів лікарняного, страховий стаж, розрахунковий період, кількість календарних днів, сумарний заробіток за розрахунковий період або розмір окладу.

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Зазначимо, за даними Фонду соціального страхування, в Україні зріс середній розмір лікарняного.

«За оперативними підсумками I кварталу 2021 року зростання середньоденної допомоги в порівнянні з тим же періодом минулого року склало 15,9%. Всього в січні-березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні-березні 2020 року», — повідомила прес-служба відомства.

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