В Україні відновили право на отримання лікарняних
Уже з 30 квітня набирає чинності закон, що повертає українцям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України в період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві (так звані лікарняні).
Президент напередодні підписав Закон „Про внесення зміни до статті 22 Закону України“ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності", який парламент ухвалив 13 квітня поточного року.
Відзначається, що документ врегулював законодавчу колізію, через яку 2,5 млн хворим українцям могли б не оплатити лікарняний.
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Вона виникла після внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня 2021 року.
Щоб дізнатися суму, яку будуть виплачувати під час лікарняного, можна скористатися онлайн-калькулятором, доступним за посилання. Там потрібно вказати кількість днів лікарняного, страховий стаж, розрахунковий період, кількість календарних днів, сумарний заробіток за розрахунковий період або розмір окладу.
Зазначимо, за даними Фонду соціального страхування, в Україні зріс середній розмір лікарняного.
«За оперативними підсумками I кварталу 2021 року зростання середньоденної допомоги в порівнянні з тим же періодом минулого року склало 15,9%. Всього в січні-березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні-березні 2020 року», — повідомила прес-служба відомства.
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