Відомі українські ведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча похвалилися подарунком, який отримали від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Як пише Politeka.net, кадрами подружжя поділилося в Instagram.

"Приємний подарунок на Великдень", - написав Горбунов і показав фото святкової паски.

«З найкращими побажаннями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль», - підписаний подарунок.

Катерина Осадча також виклала фото з паскою від прем'єра, і подякувала за подарунок.

Зазначимо, це не перший подарунок від прем'єра. Навесні, після 8 березня, Осадча хвалилася, що отримала букет квітів від глави уряду.

Раніше Шмигаль став героєм програми Осадчої "Світське життя".

Телеведуча серед іншого поставила йому досить каверзне питання. Вона запитала, Як довго Шмігаль планував залишатися в кріслі, коли його призначили на посаду, адже його попередники не затримувалися на довго. Схоже, що таке питання викликало деяке роздратування глави уряду, він запитав Як довго планувала Осадча вести "світське життя", коли тільки починала.

Потім політик все ж відповів на її запитання.

"Не питання в спортивній дистанції. Питання в тому, які речі ти зможеш зробити для держави. Хочеться залишити за собою якусь хорошу історію. Ось цього хочеться, і не питання за який час", - сказав він.

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