Популярний латиноамериканський співак і актор Рікі Мартін, який був популярний в кінці 1990-х-початку 2000-х, вразив новою фотосесією

Як передає Politeka.net, артист давно не входить в топ виконавців, проте все ще має армію відданих шанувальників. Зараз музиканту 49 років. Більше 10 років тому він зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації, підтвердивши припущення багатьох фанатів.

У свіжій фотосесії постарілий, але все такий же привабливий артист, похвалився підкачаним тілом. Незважаючи на вік Рікі Мартін знаходиться в дивовижній формі. Він вирішив змінити імідж, пофарбувавши бороду в сивий колір.

"49-річний Рікі Мартін став героєм спеціального випуску Schön! Magazine, знявшись в найкрутішому образі рок-зірки в шкірянці, із знебарвленою бородою і під золотим дощем з блискіток. Експерименти з білою бородою, до речі, Рікі почав в січні і, за його словами, через карантинну нудьгу, але ми-то з вами знаємо, що він просто спробував повторити образ Філіпа Кіркорова",-пожартували в мережі.

Шанувальники залишили масу захоплених слів кумиру юності.

"Чим старше, тим крутіше", "став схожий на танцюючого мільйонера", "Ого, йому дуже пасує", "непогано", "ось час летить", "його не впізнати", "Бляха муха він божественний!!!", "О мій бог!", "Просто приховав сивину", - пишуть користувач мережі.

Нагадаємо, що Рікі Мартін розповів, чому приховував свою справжню орієнтацію.

Як повідомляла Politeka, Ріккі Мартін вперше показав фото своєї четвертої дитини: "крихітний чоловік".

Крім того Politeka писала, що Рікі Мартін поділився пікантним фото з чоловіком: "романтика в ліжку".