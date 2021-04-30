Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко показала фатальну красу на архівному фото

Уродженка Бердянська Куриленко давно перебралася жити в Європу і вже встигла прославитися на весь світ. Вона відома як модель, а також успішна актриса. Світову славу Ользі принесла роль дівчини Джеймса Бонда, завдяки якій вона змогла заявити про себе.

Як пише Politeka.net, Куриленко поділилася у своєму Instagram архівним фото, на якому показала свою красу. На чорно-білому знімку актриса позує, піднімаючи волосся однією рукою.

На ній смугаста кофта з глибоким декольте, яке підкреслює форми Ольги. Доповнюють її образ численні підвіски. Свою природну красу актриса підкреслила макіяжем з акцентом на очі, який зробив її погляд ще більш виразним.

"Сьогодні п'ятниця! Чудових вихідних!", - підписала фото актриса.

Її передплатники тут же відреагували на новий пост.

"Красива", "Вогонь", "Люблю", "чудова", "така ідеальна", "Спасибі, тобі теж хороших вихідних", "Красивий ангел", "приголомшливе фото, і Ти виглядаєш чудово і щасливих тобі вихідних", "фатальна жінка", "Моя улюблена голлівудська актриса", "який емейзинг вікенд?? У неділю ж Великдень. Холодець, яйця фарбувати)) Паски випікати і т.д.", - пишуть люди.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко показала, чим підкорила світових режисерів: "Найкрасивіша...".

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко з зухвало червоною помадою показала, чим вразила "містера Біна": яскраві кадри.

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко зачарувала чоловіків, розпустивши волосся: "Виходь за мене заміж".