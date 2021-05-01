Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала себе в новому стильному образі і задумалася про зміну репертуару

Як пише Politeka.net, виконавиця заінтригувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка зізналася, що замислюється про зміну стилю для своїх пісень.

"Думаю записати новий джазовий альбом цього року. З вашою порадою буде легше визначитися. Хочете чи ні?",- написала Могилевська.

Вона вже спробувала створити джазові версії деяких своїх пісень і попросила шанувальників їх оцінити.

На нових фото Могилевська також постаралася показати себе в новому амплуа. Вона позувала в джинсах, білій футболці і стильному картатому піджаку. Доповнювала її вбрання така ж картата кепка. Ще однією яскравою деталлю образу співачки стала червона помада.

Шанувальники Могилевської бурхливо відреагували на її пост.

"Думаю, буде круто!", "Ви просто супер. Обожнюю вас і Ваші пісні, фото, Відео, сторіси", "джазовий альбом це круто", "Мені подобаються обидві версії. Дуже сподобався Ваш джазовий альбом, тому дуже-дуже хочеться почути новий альбом", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Могилевська відсвяткувала день танцю, запостивши відео.

На кадрах Наташа здалася в міні-сукні і підборах. З красунею танцював Женя Кіт в чорних штанях і без футболки. парочка вразила пристрасними рухами і в один момент Могилевська навіть майже стала на шпагат перед чоловіком.

Нагадаємо, Могилевська в екстра-міні дала українцям простий урок танцю з Женею Котом: відео.

Як повідомляла Politeka, Могилевська в обіймах Влада Ями показала справжню пристрасть: "Без неї ніяк".

Також Politeka писала, що Могилевську з задертою спідницею застукали за пікантним заняттям з дівчиною: "Іди, закривай двері".