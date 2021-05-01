Відома українська гумористка і зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук на травневі свята полетіла на відпочинок закордон
Знімок, зроблений в жаркій Туреччині брюнетка розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net
Зараз артистка насолоджується відпочинком в розкішному готелі на турецькому узбережжі і не забуває радувати фоловерів барвистими знімками, зробленими закордоном.
Адамчук вийшла на морський причал у вільному і дуже довгому сарафані чорного кольору і підставила своє тіло променям сонця. Також на ній була легка блакитна сорочка в горошок, яку вона зняла з плечей.
Артистка нічого не написала в підписі до знімка, лише поставила геотег Даламан – це район і місто в Туреччині, де зірка зупинилася на відпочинок.
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На фото красуня стоїть перед високим дзеркалом. Судячи з усього, вона позує в гримерці перед зйомками. На ній розкішне чорне плаття в підлогу з оригінальними прикрасами у вигляді стилізованих металевих квітів. Відкриті плечі і приталений крій вбрання додають образу артистки глибини і жіночності. Завершують її цибулю високі чорні рукавички.
"Сьогодні взяли участь у "Квартал 95". На мені-ідеального крою і виду плаття", - підписала фото Адамчук.
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