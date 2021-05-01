Світська левиця і модель Кайлі Дженнер вирішила зробити провокативне селфі у ванній

Модель і дизайнер Кайлі Дженнер не тільки є наймолодшим мільярдером в історії, але і приділяє величезну частину часу сім'ї, догляду за собою і своїм новим проектам. Щоб не відставати від красунь-сестер, дівчина постійно експериментує з образами.

Рідкісні домашні Селфі Кайлі тому так і популярні, адже вона не любить показувати щось зайве, уникаючи поганих коментарів. На фото Дженнер в маленькій майці і червоній білизні постала перед шанувальниками у ванній. Хвалячись фігурою в світлій кімнаті, Дженнер вдалося підкреслити свій привід для гордості-тонку талію і округлі стегна.

Довгий час Кайлі переживала, що після пологів не зможе повернути форму і думала, що вже не буде колишньою. Тепер вона запевняє, що її відновлення не пройшло даремно.

Під час вагітності Дженнер зіткнулася з типовою для майбутніх мам проблемою – сильним набором ваги. Правда, зірці знадобилося всього пара місяців, щоб позбутися від зайвих кілограмів. В цілому можна помітити: Кайлі не зупиняється на досягнутому і продовжує ретельно стежити за фігурою.

Раніше модель також помітила, що в реальному житті вона з близькими так час і проводить і це нормально відчувати себе добре в будь-який час і в будь-якому місці.

"Тримай подружок при собі; милашки! Тревісу це не сподобається‼ ️ ; бідний Тревіс; Тревіс побачить це; друга фотографія побудувала дивний нгл; дитинко, чому ти так дивишся на нього?; одягніть дівчину правильно; де Тревіс?; пора одягнути цю ляльку ❤️ хто друга дівчина ??; дівчина не знає кордонів; а мені так подобається».

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