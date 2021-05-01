Відома українська ведуча Лілія Ребрик поділилася секретом створення дива для своєї доньки на карантині
30 Квітня одній з дочок ведучої виповнилося три роки. Лілія і її чоловік Андрій Дикий вирішили побалувати свою дитину, влаштувавши для неї казкове свято. При цьому, їм довелося організовувати торжество в умовах карантину. Як пише Politeka.net, в новому пості ведуча поділилася фотографіями свята і розповіла про те, як він створювався.
"Рік тому, коли ми відзначали день народження Поліни в локдаун, ми і подумати не могли, що і в цьому році нас теж спіткає така ж доля. Ми ж як вже "бувалі" батьки карантинних дитячих днів народжень-влаштували домашню вечірку тільки в колі найближчих!",- розповіла Ребрик.
За словами ведучої, її маленька дочка залишилася в захваті від свого свята.
"Поля часом була стримана в своїх емоціях (весь ж доросла-3 рочки), трохи бентежачи, але була в захваті! Спасибі всім, хто розділив цей день, ці емоції і це свято з нами!" ,- додала Лілія.
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На фотографіях зі свята її дочка-іменинниця позувала в компанії своєї сім'ї і найближчих людей, а також аніматорів в яскравих костюмах мультяшних персонажів.
Передплатники Ребрик бурхливо відреагували на її пост.
"Поля була в "легкому" шоці...Здоров'я, любові і щастя вашій дівчинці!", "Дуже красиві у вас дівчатка", "з Днем народження! Нехай буде здорова і щаслива вся ваша дружна сім'я!", "Поліна щось сумна", - пишуть люди.
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