Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука відверто розповіла про те, як їй відпочивається без чоловіка

Нещодавно нотаріус Христина Гірняк вирушила на відпочинок до Єгипту зі своїми друзями, але без чоловіка, який залишився в Україні. У новому пості на своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася відчуттями від такого досвіду. Про це пише Politeka.net.

"Виїхати у відпустку без чоловіка, була класна ідея! До тих пір поки я не зрозуміла, що сильно буду нудьгувати! Але!!! насправді, ця туга теж несе якийсь сенс", - написала Гірняк.

Вона підкреслила, що побути далеко від своєї половинки буває і корисно. За словами Гірняк, зараз вони з Остапчуком сильно сумують один за одним, адже для них це перший досвід такої розлуки. Проте цей досвід дівчина вважає позитивним.

"Мій висновок такий: я за довіру, я за окрему відпустку, і я за спекотні зустрічі після!", - підсумувала Христина.

Цей пост вона супроводила своїм фото. На знімку красуня позує в купальнику на борту яхти.

У коментарях до посту Остапчук не зміг стримати своїх емоцій.

"Моя рідна, сумую", - написав ведучий.

Підписники Гірник також коментують її публікацію.

"Відпочивала без чоловіка, вважаю це абсолютно нормальним якщо є довіра в парі то не буде з цим проблем«,» потрібно іноді відпочивати один від одного«," іноді один за одним потрібно і поскучати. Тоді зустріч після розлуки буде вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Остапчук "помстився" відпочиваючій в Єгипті дружині за хвастощі, зганьбивши її в мережі: відео.

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