Колишня учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала свій новий гламурний образ і заінтригувала шанувальників важливою новиною

Нещодавно дівчата з популярного українського дуету "НеАнгели" оголосили про розпад свого колективу. Одна з солісток, Слава Камінська, практично відразу ж оголосила, що збирається виступати соло. А ось Віка Смеюха весь цей час воліла не розповідати про свої творчі плани.

Втім, в новому пості на своїй сторінці в Instagram співачка натякнула шанувальникам, що у неї для них є хороша новина. Про це повідомляє Politeka.net.

"Ми почали! Дуже скоро ви дізнаєтеся приголомшливу новину! А зараз кадри з інтерв'ю для ТРК Україна", - написала виконавиця.

На фото вона позує поруч з журналісткою програми "Зірковий шлях". Для зйомок Смеюха вибрала елегантний образ. На ній було розкішне коричневе пальто, під яким проглядався чорне вбрання, а також незвичайні колготи. У такому образі зірка змогла у всій красі продемонструвати свої довгі стрункі ноги.

Шанувальники Вікі бурхливо відреагували на її пост і тут же почали гадати, про що оголосить співачка.

"Заміж?", "Дуже чекаємо", "як завжди дуже красиве фото. Живу в Європі, тут мало таких красивих дівчат. Українки найкрасивіші", "Ух ти, як цікаво!)) Шикарна", "яка ж Ви красуня!", "Вікторія ти як завжди неймовірно елегантна!!!! просто бомбічіскі виглядаєш Красуня на міліон, немає слів!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" в яскравих лосинах і сандалях несподівано згадала про колишнього: "Ведмедик...".

Як повідомляла Politeka, Смеюха з "НеАнгелів" в сміливому міні показала, що доводиться робити артистам поза сценою: "У задушливому приміщенні...".

Також Politeka писала, що розкута Сміюха з "НеАнгелів" високо задерла ніжку, похвалившись ідеальною розтяжкою: "Як завжди вогонь!".